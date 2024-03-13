Osmaneli de çiftçilere ceviz fidanı dağıtımı yapıldı

Bilecik’ in Osmaneli İlçesinde Valilik bünyesinde ’Meyveciliği Geliştirme Projesi’ kapsamında atıl tarım arazilerini değerlendirmek amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda çiftçilere devlet destekli ceviz fidanı dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ’Meyveciliği Geliştirme Projesi’ kapsamında 17 çiftçiye 2040 adet Chandler Ceviz Fidanı Dağıtımı gerçekleştirildi. Ceviz Fidanı Dağıtım Projesi” ile daha önceki yıllarda da yüzde 50 hibe destekli ceviz fidanları çiftçilere dağıtıldığını anlatan Kaymakam Yüksel Ünal, “Dağıttığımız ceviz fidanları Valiliğimiz bünyesinde ’Meyveciliği Geliştirme Projesi’ kapsamında atıl tarım arazilerini değerlendirmek amacıyla Devlet destekli olarak çiftçilerimize verilmiştir. Dağıtılan bu ürünlerle ilçe ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Bu vesileyle taleplerimizi karşılayarak bize destek veren başta Sayın Valimiz Şefik Aygöl’e ve Tarım ve Orman İl Müdürümüze ayrıca emeği geçenlere kurumum ve şahsım adına teşekkür ederim. Üretim için ben de varım diyen çiftçilerimize bol ve bereketli ürün temenni ediyorum" dedi.