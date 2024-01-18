Osmangazi'nin yüzde 70'i tehdit altında

Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Bursa Şube Başkanı Serkan Işık, “Yarın değil, hemen şimdi topyekun bir kentsel dönüşüm hamlesi başlatmalıyız. Osmangazi’nin yüzde 70’i, 6 şiddetin üzerinde bir depremde yıkım tehlikesiyle karşı karşı ve hayatlar yok olacak" dedi.

Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Bursa Şube Başkanı Serkan Işık, Bursa özelinde deprem meselesine ve eski bina stokuna dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

AK Parti Osmangazi Belediye Başkan aday adaylığının ardından özellikle Osmangazi’ye dair detaylı açıklamalarda bulunan Işık, yaklaşan tehdidin hafife alınmaması gerektiğini söyledi. 1855’te yaşanan 7.5 şiddetindeki Bursa depreminin üzerinden 150 yıldan fazla bir zaman geçtiğine işaret eden Işık, “Uzmanların büyük depremlerin tekrarı için verdiği süre 150 ile 200 yıl arasındadır. Bu uyarıyı dikkate aldığımızda Bursa’mızın büyük bir deprem tehdidiyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Yapı stokuna baktığımızda, Marmara depreminde Bursa’da en çok etkilenecek ilçelerin başında Osmangazi geliyor. Dönüşümü birkaç merkezi mahalleyle sınırlarsak, sorunun önüne yapay bir şekilde geçmiş oluruz. Resmi nüfusu 862 bin olan ilçemizin 136 mahallesini mercek altına almalıyız. Ayrıca kentsel dönüşümle birlikte gelecek sosyal dönüşümü de doğru şekilde planlanarak, Osmangazi’yi tekrar cazibe merkezi haline getirmekte kararlıyız. Bu hedef için çalışmalarımız hazır. Söz verdiğimiz gibi, göreve geldiğimiz takdirde, 3 yıl içerisinde Osmangazi’deki eski bina stokunun yüzde 60’ını yenileyeceğiz” diye konuştu.

“Osmangazi’ye söz verdik”

Ekibiyle birlikte uzun süredir sahada çalışmalar yaptıklarını kaydeden AK Parti Osmangazi Belediye Başkan aday adayı Serkan Işık, “Biz Osmangazi’ye söz verdik. En büyük projemiz, vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte güven içerisinde oturacağı, şehrin siluetine uygun, modern yapılar oluşturmaktır. Planlarımız hazır, hangi mahalle ile başlayacağımız, sürecin nasıl ilerleyeceği hepsi çalışıldı. Bu süreçte diğer parti adaylarının da kentsel dönüşümle ilgili açıklamalarını takip ediyoruz. Yapılan açıklamalar maalesef teknik açıdan hezeyandan oluşuyor. Osmangazi’nin tüm mahallelerini yüzde 100 yerinde dönüştürmek mümkün değil. Bunu kim söylüyorsa bilin ki en masum haliyle bilgisizliğinden söylüyordur. Tablo ortada. Manipülasyon yaparak günü kurtarmanın sonu ancak acı getirir. Tehlike kapıda. Vatandaşı kandırmanın alemi yok. Bu iş bilgi birikimi ve emek ister. Gece, gündüz çalışmak ister. Samimi ve gerçekçi açıklamalarla süreci sürdürmeliyiz” dedi.

"Dünyaya örnek olacak"

Hedefledikleri kentsel dönüşümün, vatandaşın rızası alınarak yapılacağının da altını çizen Işık, “Bu süreçte insanımızın onayını almayacağımız hiçbir projenin altına imza atmayacağız. Binaları yenilerken, diğer taraftan Osmangazi’de acil müdahalenin dahi yapılmasının imkansıza yakın olduğu sokakları da genişleteceğiz. İlçe topyekun nefes alacak. Ayrıca sosyal donatı alanlarıyla besleyeceğimiz yeni Osmangazi’miz, bizim yönetimimize ülkeye hatta tüm dünyaya örnek modern bir dönüşüme imza atacak” ifadelerini kullandı.