Otobüs Alev Alev Yandı, Yolcular Son Anda Kurtuldu

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen yolcu otobüsü henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede yolcular tahliye edilirken araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

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  • 11.11.2020 23:16
  • Güncelleme: ..
Otobüs Alev Alev Yandı, Yolcular Son Anda Kurtuldu
SHA Silivri Haber Ajansı -

Olay, İstanbul-Tekirdağ E-80 karayolu üzeri Yeniçiftlik Mahallesi mevkiinde bulunan ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul-Çanakkale seferini yapan yolcu otobüsü kırmızı ışıkta beklediği sırada henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden sürücü yolcuların tahliyesini sağlarken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken otobüs kullanılmaz hale geldi.

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