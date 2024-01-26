Ozan Demiralp, 'Efkar'la yeniden dinleyicisi ile buluştu

90’lı tanınmış pop müzik yorumcusu Ozan Demiralp sözleri Şebnem Sungur müziği Gökhan Tepe’ye ait olan ‘Efkar’ isimli yeni şarkısıyla dinleyicisi ile buluştu.

90’lı yıllarda yaptığı çalışmalarla hatırlanan Ozan Demiralp, seneler sonra geçtiğimiz Eylül ayında çıkardığı söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan ‘Gönülden Gönüle’ isimli single’ı ile büyük beğeni toplamıştı. Uzun yıllar çalışmalarına sahnede devam eden Demiralp, ikinci single’ı ile yine dinleyiciyle buluştu. Ossi Müzik’ten Hakan Eren’in yapımcılığında sözleri Şebnem Sungur müziği Gökhan Tepe’ye ait olan ‘Efkar’ isimli parça kısa sürede binlerce kişi tarafından dinlendi ve izlendi.

Doğru eser doğru isimler ile yola devam

Kısa sürede binlerce kişinin izlediği klibin yönetmenliğini Köksal Kaya ve Kaan Kaya yaptı. Yeni single’ına yapılan yorumlar için mutlu olduğunu söyleyen Ozan Demiralp, “Yıllarca albüm çalışması yapmadım fakat sahneden de hiç uzak kalmadım. Bir süre sonra, yeniden daha geniş kitlelere hitap etmem gerektiğini düşündüğüm için çalışmalara başladım. Çok şükür ki doğru isimlerle ve doğru eserlerle dinleyicimle buluştum” dedi.

Yeni çalışmalar yolda

Demiralp tüm dijital kanallardan yeni çalışmalarına ulaşılabileceğini belirterek aldığı olumlu dönüşlerin yeni parçalarının müjdecisi olduğunu da söyledi.