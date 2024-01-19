Bilecik Valisi Şefik Aygöl, özel çocuklarla bir araya geldi.

Vali Şefik Aygöl, BİL-EN Programı kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretlerine bir yenisini ekledi. Bilecik Bilim Sanat Merkezini (BİLSEM) ziyaret eden Vali Aygöl, burada İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol tarafından karşılandı. Bilecik BİLSEM hakkında Merkez Müdürü Emrah Urgan’dan bilgiler alan Vali Aygöl, öğretmenler odası buluşmasında öğretmenlere hitaben, “Çok önemli bir eğitim kurumunda hizmet veriyorsunuz. Buradan yetişen her bir öğrenci ortaya koyacakları bilimsel yahut sanatsal faaliyetlerde ülkemizin geleceğinde söz sahibi olma potansiyeline sahip. Bu cevheri işlemek için gösterdiğiniz fedakârlıklardan dolayı şükranlarımı iletmek istiyorum” dedi. Kurumda faaliyet gösteren atölyeleri tek tek dolaşan ve eğitim gören öğrencilerin çalışmalarını inceleyen Vali Şefik Aygöl, kendileriyle sohbet ederek başarılar diledi. Ziyaretleri esnasında model uçak atölyesi sorumlu öğretmeni İlyas Aral ile öğrencilerinin ürettiği model uçağın taksi faaliyetini ilgiyle takip eden Vali Aygöl, müzik atölyesinde eğitim gören öğrencilerin enstrümanlarla çaldıkları eserleri dinledi.