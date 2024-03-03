Pamukova'da 2 içme suyu deposu yenilendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova ilçesine uzun yıllardır hizmet veren ve ekonomik ömrünü tamamlamış 2 mahallenin içme suyu depolarını yeniledi.

Pamukova'da 2 içme suyu deposu yenilendi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova ilçesine uzun yıllardır hizmet veren ve ekonomik ömrünü tamamlamış 2 mahallenin içme suyu depolarını yeniledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Pamukova Karapınar ve Kazımiye mahallelerinde başlattığı depo yenileme çalışmalarını tamamladı. SASKİ, depoların ekonomik ömrünü tamamlaması sebebiyle yeni depoları hızlı bir şekilde bölge halkının hizmetine sundu. Son teknolojiye sahip yeni depolar bölgeye sorunsuz şekilde içme suyu ulaştıracak.

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