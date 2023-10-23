Pedallar Cumhuriyet için çevrildi

İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bisiklet turunda pedallar Cumhuriyetin 100.yılı dolayısıyla çevrildi.

Pedallar Cumhuriyet için çevrildi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bisiklet turunda pedallar Cumhuriyetin 100.yılı dolayısıyla çevrildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 100. yıl dönümü dolayısıyla İzmit Belediyesi tarafından özel programlar hazırlandı. Spor İşleri Müdürlüğü ekipleri, bisikletseverleri ’100. Yıl Bisiklet Turu’ ile bir araya getirdi. Yahya Kaptan Mahallesi’nden hareket eden sporcular şehir turu attılar.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman