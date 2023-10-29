Pedallar Cumhuriyet için çevrildi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri dahilinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Cumhuriyetin 100. Yılı Bisiklet Turu düzenlendi. Bisiklet Turu’na katılmak isteyen birçok bisikletçi, Kurtdereli Spor Salonu önünde buluştu.

100. Yıl coşkusunun zirveye çıktığı Cumhuriyetin 100. Yılı Bisiklet Turu etkinliği, gençlerin, bisiklet severlerin ve il protokolünün katılımı ile gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı’nda düzenlen çelenk sunma töreninin hemen akabinde Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu’nun startıyla başlayan 15 km lik parkur, Büyükşehir Belediyesinin Kent Konseyi önünde sona erdi.

Yoğun ilginin yaşandığı etkinlikte her yaş grubundan yüzlerce sporcu 100. Yıla özel tişörtleriyle ve kırmızı beyaz bayraklarla süsledikleri bisikletleriyle caddelerde muhteşem bir görüntü oluşturdu.

Bisiklet Turu sonrasında düzenlenen ödül töreninde; Cumhuriyetimizin 100. Yılı için pedal çeviren katılımcılar arasından çekilen kurada kazananlara, hediye bisikletleri ve kaskları il protokolü tarafından takdim edilirken, tüm katılımcılara da Anı Madalyası verildi.