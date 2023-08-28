Pendik Belediyesi'nden üniversiteye yeni başlayanlara 5 Bin TL destek

Pendik Belediyesi üniversiteye yeni başlayan öğrencilere geçtiğimiz senelerde yaptığı gibi bu sene de eğitim desteği veriyor. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin 5 Bin TL‘lik Eğitim Desteği haberini gençlere sosyal medya üzerinden duyurarak, “Güle güle harcayın. Yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Sizin sevinciniz Pendik’in sevinci, hepimizin sevinci. Hayırlı olsun” dedi.

Pendik Belediyesi üniversiteye yeni kayıt olacak öğrencilere 5 bin TL’lik yardım yapıyor. “Pendik Belediyesi Yeni Üniversiteli Destek Uygulaması” bu yıl da devam ederek 2 Bin TL’den 5 Bin TL’ye yükseltildi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, öğrencilere haberi sosyal medya üzerinden verdi. Başkan Ahmet Cin: “Üniversiteyi kazanan sevgili Pendikli gençler, Pendik Belediyesi olarak, Pendik’te oturan ve üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran bütün öğrencilerimize ekonomik destek veriyoruz. Okulunuza kaydınızı yaptırıp, Belediyemizin web sitesinden ‘Üniversiteyi Kazanan Öğrenciler Destek Başvuru’ formunu doldurmanız yeterli. Başvuru incelemesini takiben 5 Bin TL tutarındaki desteğimiz hesabınızda olacak. Güle güle harcayın. Yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Sizin sevinciniz Pendik’in sevinci, hepimizin sevinci. Hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.

5 Bin TL destekten üniversiteye yeni giren öğrenciler yararlanabiliyor

Devlet veya özel üniversiteyi kazanmış ön lisans veya lisans programlarında örgün öğretime yerleşen öğrenciler başvuru yaparak destekten yararlanıyor. Öğrenciler, belediyenin web sitesine girerek ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (okul-bölüm belirten) ve Okul Kayıt Belgesini “Başvuru Formu”na yükledikten sonra Sosyal Destek Yardımına başvurabiliyor. Başvurular belediyenin internet sayfası üzerinden,“Pendik Belediyesi Yeni Üniversiteli Destek Uygulaması” üzerinden yapılıyor. Pendik Belediyesinin üç yıldır düzenli devam ettirdiği Pendik Belediyesi Yeni Üniversiteli Destek Uygulaması ile üniversiteyi ilk kez kazanan tüm Pendikli gençlere bu yıl da 5 Bin TL’lik destek yapılıyor.