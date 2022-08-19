Plazma Kesim Makineleri

İmalat sektörü birçok farklı alanı bünyesinde barındırmaktadır. Bu amaç doğrultusunda geliştirilen imal yöntemleri ise yine çok farklı tarz da olabilmektedir. Sac metaller ve çelik yapılar imalatın önemli bir kısmını oluşturmaktadırlar. İnşaat sektöründe de sık sık kullanılmakta olan sac metallerin uygun geometrilerdeki kesim işlemleri plazma kesim makinesi tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu makineler yüksek sıcaklık ve basınç altında metal parçalara yük uygulayarak ana malzemeden ayırmaktadırlar. Yapılan programlar vasıtası ile seri üretim şekilde ana hatlardan koparılmakta daha sonra yüzeyleri çapaklardan arındırılmaktadır. Kullanım alanları çok geniş olan bu üniteler vasıtası ile yüksek hassasiyete sahip parçalar üretilebilmektedirler.

Makine İmalatı

Kendi bünyesinde makine imal edebilen ülkeler kalkınmaya önemli ölçüde katkı sağlamaktadırlar. Ekonomi ile imalat ve teknoloji birbiri ile bağlantılı kavramlar olmaktadırlar. Üretimin ve teknolojinin yüksek olduğu bölgelerde yan sanayiler kurulmakta tıpkı bir fidanın kök salması gibi üretimde bu şekilde geniş alanlara yayılabilmektedir. Ülkelerin gelişmeleri ise o ülkelerin üretme kapasitesine bağlı olarak gelişmektedir. Üretim kapasitesini artırabilmiş olan ülkeler öncelikle ülke çapında daha sonrasında ise uluslararası alanda gelişmişliğe katkı sağlarlar. MVD Makine 70 yıllık tecrübesini sahaya yansıtmakla birlikte bu anlamda ülkemize ayrıca katkı sağlamaktadır. Üretmiş olduğu yüksek teknolojili sistemler sayesinde yan sanayinin gelişmesine de katkı sağlamaktadır. Böylelikle yan sanayi kalkınmakta ve üretim artmakta olup yüksek teknolojili ürünler geliştirilmektedir.