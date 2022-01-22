banner4556

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

banner4336

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü
banner4583

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İran ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, en yakın zamanda Tahran’da gerçekleştirecekleri Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı ve bu çerçevede imzalanabilecek anlaşmalara ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtti.

banner4575

Bir yandan da Kafkasya’da barış ve istikrarın hakim kılınması yönündeki gayretlerini sürdürdüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le birlikte geliştirdikleri 3+3 Platformu’nun müteakip toplantısına Türkiye olarak ev sahipliği yapmak istediklerini dile getirdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İçişleri Bakanı Soylu: “Geçmiş olsun Balıkesir”
İçişleri Bakanı Soylu: “Geçmiş olsun Balıkesir”
  1. POLİTİKA

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321