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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çocuklara oyuncak dağıttığı anları görüntüleyen Azerbaycanlı Abdullayev konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’da vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak dağıttı. O anlara tanık olan Azerbaycanlı Ruslan Abdullayev, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buraya geldi, bu caminin önünden geçti. Arkadaşlarla, halkıyla, herkesle muhabbet etti. Çocuklara oyuncak dağıttı. Ben de Cumhurbaşkanı’na çok derin teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ben Azerbaycan’dan geldim, Cumhurbaşkanı’nın bize çok yardımı dokundu. Türk milleti de sağ olsun” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çocuklara oyuncak dağıttığı anları görüntüleyen Azerbaycanlı Abdullayev konuştu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’da vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak dağıttı. O anlara tanık olan Azerbaycanlı Ruslan Abdullayev, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buraya geldi, bu caminin önünden geçti. Arkadaşlarla, halkıyla, herkesle muhabbet etti. Çocuklara oyuncak dağıttı. Ben de Cumhurbaşkanı’na çok derin teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ben Azerbaycan’dan geldim, Cumhurbaşkanı’nın bize çok yardımı dokundu. Türk milleti de sağ olsun” şeklinde konuştu.

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