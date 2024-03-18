Pursaklar Belediyesinin yeni makam aracı Togg

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin tarafından yeni makam aracı olarak kullanılmaya başlandı.

Belediye binası önüne getirilen ’Oltu siyahı’ Togg’a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra direksiyon başına geçen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçe turu yaptı.

"Büyük bir gurur yaşıyoruz"

Togg’un artık Pursaklar Belediyesinin aracı olduğunu belirten Başkan Çetin, "Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili artık Pursaklar’ın bütün cadde ve sokaklarında gezmeye başladı. Sıramızı bekleyerek araç filomuza kazandırdığımız, ülkemizin gururu, yerli ve milli markamız Togg’a hemşehrilerimizin ilgisi yoğundu. Büyük bir gurur yaşıyoruz. Araç filomuza kattığımız ve başkanlık makam aracı olarak kullanacağımız Togg aracımız belediyemize ve ilçemize hayırlı olsun" dedi.