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Rachid Ghezzal, 3 hafta sahalardan uzak kalacak
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Rachid Ghezzal, 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, ayak tarak kemiği ile parmak bileşkesi eklem kapsülünde gerilme kısmi yırtık saptanırken, oyuncunun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Rachid Ghezzal, 3 hafta sahalardan uzak kalacak
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Beşiktaş’ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, ayak tarak kemiği ile parmak bileşkesi eklem kapsülünde gerilme kısmi yırtık saptanırken, oyuncunun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaş’ın, son oynanan Alanyaspor maçında sakatlanarak kenara gelen Rachid Ghezzal, hastanede yapılan kontrolü sonrası ayak tarak kemiği ile parmak bileşkesi eklem kapsülünde kısmi yırtık tespit edildi. Siyah-beyazlılar Ghezzal’ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sağ ayak tabanında hissettiği ağrı nedeni ile hastanede MR görüntülemesi yapılan oyuncumuz Rachid Ghezzal’ın tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde (plantar plate) gerilme ve kısmi yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir” denildi.

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3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen 30 yaşındaki futbolcunun, tedaviye vereceği yanıt ile sürecin daha kısaya inebileceği öğrenildi.

İHA
Editör

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