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Fenerbahçe, Austria Wien maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında perşembe akşamı deplasmanda Austria Wien ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Austria Wien maçı hazırlıklarına başladı
Editör
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında perşembe akşamı deplasmanda Austria Wien ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Kasımpaşa karşısında ilk 11’de yer alan oyuncular günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken, diğer oyuncularımız ise koşu, ısınma ve pas çalışmalarının ardından yaptıkları taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı. Serdar Aziz de günü özel program dahilinde yaptığı bireysel çalışmayla tamamladı.

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Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

İHA
Editör

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