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Red Bull Uçuş Günü'ne 15 gün kaldı
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Red Bull Uçuş Günü'ne 15 gün kaldı

Cesur uçuş meraklılarının birbirinden eğlenceli şovlarına sahne olacak 5. Red Bull Uçuş Günü'ne 15 gün kaldı. Uçuş araçlarını hazırlamaya başlayan 38 takım, birbirinden ilginç ve fantastik uçuş araçları ve kostümleriyle uçma hayalini gerçekleştirecek.

Red Bull Uçuş Günü'ne 15 gün kaldı
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Üç yıl aradan sonra İstanbul’a geri dönecek olan havacılık tarihinin en eğlenceli etkinliği Red Bull Uçuş Günü’ne 15 gün kaldı. Uçuş araçlarını hazırlamaya başlayan 38 takım, birbirinden ilginç ve fantastik uçuş araçları ve kostümleriyle uçma hayalini gerçekleştirecek. Sadece uçuş mesafesinin değil, uçuş öncesinde gerçekleştirilen performansların da değerlendirildiği organizasyonda katılımcılar, hazırlayacakları özel şovla da jüriyi etkilemeye çalışacak. Üç yıl aradan sonra, İstanbul’u beşinci kez uçuş moduna alacak olan Red Bull Uçuş Günü, 14 Ağustos Pazar günü Caddebostan Sahili’nde gerçekleşecek. Red Bull Uçuş Günü’yle ilgili tüm bilgilere redbullucusgunu.com adresinden ulaşılabilir.

Sadece en uzağa uçmak yetmiyor

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2019 yılında Caddebostan Sahili’nde 200 bin kişiyi ağırlayan etkinlikte bu sene de ilginç ve fantastik uçuş araçlarını hazırlayan takımlar, birbirinden tarz kostümleriyle yüzbinlerce seyircinin önünde uçma hayalini gerçekleştirecek. Sadece uçuş mesafesinin değil, uçuş öncesinde gerçekleştirilen performansların da değerlendirildiği organizasyonda katılımcılar, hazırlayacakları özel şovla da jüriyi etkilemeye çalışacak.

Dario Costa gösteri uçuşu yapacak

5. Red Bull Uçuş Günü’ne dünyanın en önemli akrobasi pilotlarından biri olarak kabul edilen Red Bull sporcusu Dario Costa da konuk olacak. Bir imkansızı başararak Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 tünellerinden uçarak ‘Uçak ile En Uzun Tünel Uçuşu’ dünya rekoruna imza atan Dario Costa, Uçuş Günü’nde gösteri uçuşu yaparak, seyircilere keyifli anlar yaşatacak. Jüri koltuğunda ise Müge Boz, Caner Erdeniz, Muhammed Yılmaz, Yağmur Sarıoğlu, Aslı Bekiroğlu, Doğan Kabak, Kerem Gök, Mervan Tepelioğlu ve Kamufle oturacak.

İHA
Editör

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