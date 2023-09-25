Roman çocukları 'Bahar Sosyal Sorumluluk' projesiyle gelişim kaydediyor

Ankara’da sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde gönüllü olarak faaliyetlerde bulunan Merve Özcan, Kale Mahallesi’nde yaşayan Roman ailelerin çocukları için masal anlatıyor. Çocuklar ise dinledikleriyle kendi masallarını yazıyor.

Ankara’da yaşayan 23 yaşındaki Merve Özcan, sosyal imkanlara erişmekte güçlük çeken Roman çocukları için ’Bahar Sosyal Sorumluluk’ projesini başlattı. Gönüllülük esasına dayalı olan proje çerçevesinde Roman çocukları tiyatro ile tanışıyor. ‘Bahar Sosyal Sorumluluk’ projesi sayesinde dezavantajlı ailelerin çocukları, her hafta Cuma günü “Kaptanın Kafesi’nde” bir araya geliyor. Üniversite arkadaşlarıyla beraber çocuklara hikaye ve masal yazabilme özelliğini kazandıran Özcan, bir yandan kendi yazdıkları masalları tiyatro oyunuyla sergiliyor. Proje çerçevesinde etkinliklere katılan 10 ile 14 yaş arasındaki 25 çocuğun, drama ve müzik yeteneğiyle de ilerleyen zamanlarda adlarından çokça söz ettirmesi bekleniyor. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine projenin başlangıcını ve gelişimini anlatan Özcan, çocuklara yeterli ilginin verildiğinde neler yapabileceğine dikkati çekti.

Özcan, bu projeyi 2 ay önce hayata geçirdiklerini ve çocukların gözle görülür bir şekilde gelişim kaydettiklerini söyledi. İlk olarak çocuklara masal anlatarak yola çıktıklarını belirten Özcan, dünyanın sevgi diliyle daha güzelleşeceğini ve bu yüzden böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi.

"Çocuklarımızın ne ihtiyacı varsa biz onları karşılamaya çalışıyoruz"

Çocukların buluşma yeri “Kaptanın Yeri” kafesinde, kafe sahibi Erkan Kaptan ile projenin başında çok güçlükler çektiklerini ama bunun üstesinden geldiklerini vurgulayan Özcan, “Doğukan Nazif Soykök ile birlikte drama etkinliklerimize başladık. Arkadaşlarımız drama konusunda çok yetkinler. Fazlasıyla ilgililer ve drama etkinliklerini çokça katılıyorlar. Güzel de bir performans sağlıyorlar. Çinçin denilen bölgeyi herkes biliyordur. Oradaki arkadaşlarımızın ve çocuklarımızın ne ihtiyacı varsa biz onları karşılamaya çalışıyoruz. Psikolojik destek ise anlaşmalı kurumlarımızla birlikte psikolojik destek. Kılık ve kıyafetse eğer biz bireysel olarak faaliyetlere başladık” ifadelerini kullandı.

"Buradaki çocuklarımızla eğitiminden sosyal yaşamına kadar her alanda takip ediyoruz"

Çocuklara kafesini açan Erkan Kaptan ise Kale Mahallesinde doğduğunu ve buradaki problemlere yakından tanık olduğunu belirtti. Yaklaşık sekiz yıldır Kale Gençlik Platformunun başkanlığını yürüten Kaptan, amaçlarının çocukları topluma kazandırmak olduğuna dikkati çekerek, “Nasıl onların yeteneklerini keşfederek yetenekleri doğrultusunda kurum ve kuruluşların kapısın açabiliriz. Diğer akranlarıyla bunları eşitleyebiliriz. Bu bizim için önemli bir değer. Buradaki çocuklarımızla eğitiminden sosyal yaşamına kadar her alanda takip ediyoruz. Onları her alanda topluma kazandırmak için çaba harcıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Her biri gelecekte bir sanatçı adayı”

Mahalle sakinlerinden Ulviye Kıvrak ise projeden memnuniyetini dile getirerek, “Bu mahalle Roman mahallesi ve çocuklarının kulakları müziğe çok uygun. Annelerinden sanki sanatçı olarak doğmuş çocuklar. Bu çocukların müzik eğitimine özellikle çok ihtiyaçları var. Her biri gelecekte bir sanatçı adayı” dedi.

“Günümüz boş geçiyordu. Günümüzü doldurduk”

Projede yer alan 13 yaşındaki Tunay Demirkıran ise proje sayesinde kendini keşfettiğini kaydederek, “Tiyatroya ve çalgı çalmaya yeteneğim var. Her enstrümanı çalabiliyorum. Buraya geldik çünkü günümüz boş geçiyordu. Günümüzü doldurduk. Hocalarımız bizi eğlendiriyor. Suyumuzu ve yemeğimizi veriyor. Burada masal yapıyoruz. Tiyatro yapıyoruz. Kitap okumayı ve yazmayı seviyorum” diye konuştu.

Söz konusu çocukların en büyük istekleri ise kendilerine kitap ve defter bağışı.