Dağlardan inen domuzların etleri döner ve köfte gibi ürünlerde kullanıla bilinir!

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkan Vekili ve Gıda, Sağlık Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı taklit ve tağşiş listesinden sonra yazılı bir açıklama yaparak konuyla ilgili konuştu.

Bakanlık tarafından yayınlanan taklit ve tağşiş listesinde ürünlerinde domuz eti kullanan firmaların çıkmamasının sevindirici olduğunun altını çizen Vargı, "Bizim için tek sevindirici nokta, döner ve etlerde domuz eti çıkmadı. Bunu da gıda işletmelerinin korona salgını nedeni ile kapalı olmasına bağlıyoruz. Gelecek aylar içinde sokağa çıkma yasağı nedeni ile dağlardan inen domuz sürüleri avlanarak bunların bol miktarda döner ve köfte gibi ürünlerde kullanılacağını da tahmin ediyoruz. Ne yazik ki ülkemizde gıda güvenli giderek daha kötü hale geliyor” dedi.