Eski milli yüzücü parkinsonu yendi

Bodrum’da yaşayan 62 yaşındaki eski milli yüzücü Mehmet Çetin Canbolat, 12 yıl önce parkinson hastalığına yakalandı. Hastalığının ilerlemesi sonucu en büyük tutkusu olan yüzmeyi bırakmak zorunda kalan Canbolat, gerçekleştirilen beyin pili ameliyatı ile eski sağlıklı günlerine geri döndü.

Eski milli yüzücü Mehmet Çetin Canbolat, 50 yaşında iken sağ elinde başlayan titreme sonucu Parkinson olduğunu öğrendi. 12 yıl boyunca hastalıkla mücadele eden Canbolat’ın yakınmaları zaman içerisinde ilerledi. Daha sonra Canbolat, beyin pili ameliyatı için İstanbul’a geldi. Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER) Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh tarafından gerçekleştirilen beyin pili operasyonu ile parkinsonun olumsuz etkilerinden kurtulan Canbolat, hem yeniden yüzebilecek olmanın hem de yeni yüzücüler yetiştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

“Parkinson yüzünden yüzmeyi bırakmıştım”

62 yaşındaki Mehmet Çetin Canbolat hastalık sürecini şu sözlerle anlattı: “Kolejlerde spor bölümü başkanlığı yapıyordum. Milli takım yüzücüsüydüm, aynı zamanda antrenörlük de yaptım. Parkinson 12 yıl kadar önce sağ elimde titreme ile başladı. Bu şikayetim üzerine doktora gittim ve teşhis konuldu. Tam olarak nasıl bir hastalık olduğunu bilmiyordum, kendi kendime iyileşebilirim diye bile düşündüm. Tedavim ilaçlar ile uzun bir süre devam etti. Zaman zaman kendimi çok iyi, zaman zaman da çok kötü hissediyordum. Giderek yürümekte güçlük çeker, kendi günlük işlerimi yapamaz hale geldim. Bir müddet sonra ilaçlar da yan etkilerini göstermeye başladı. Hastalığımın son 2 yılında çok sevdiğim yüzme sporundan uzaklaşmak zorunda kaldım. Böyle bir tedavi yöntemini açıkçası biraz geç öğrendim. Doktorum gerekli değerlendirmeler sonucu beyin pili için uygun bir hasta olduğumu söyledi ve ameliyat sürecim başladı. Ameliyattan hemen sonra kendimi iyi hissettim ve her şeyi kendi başına yapmaya çalışan bir kişi oldum. Şimdi ise yüzmek için sabırsızlanıyorum. Bodrum’a döndüğümde ilk işim denize girmek olacak. Şu an ki hedefim çocuklara yüzme eğitimi vermek. Yüzmek benim için olmazsa olmazı ifade ediyor” dedi.

"Konuşa konuşa yapılan beyin pili ameliyatı ile Parkinson hastalığının zamanı geri alınıyor"

Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER), Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh beyin pili tedavisine dair şu açıklamalarda bulundu: “Beyin pili ameliyatı tıp dilinde “nöromodülasyon” dediğimiz, beynin içerisine yerleştirdiğimiz ince elektrotlar ile hastalıktan sorumlu bölgelere elektrik akımı vererek hastalık bulgularını düzeltmeye çalıştığımız bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem ile beyinde hedef bölgelerdeki hücrelerin aktivitelerini baskılayabiliyor ya da uyarabiliyoruz. Ortalama 3-4 saatte tamamladığımız bu ameliyatlar hasta uyanık iken, konuşa konuşa, hasta ile sohbet halinde gerçekleşiyor. ‘Hastalığın saatini geri almak’ olarak tanımladığımız beyin pili tedavisi ile 10 yıllık bir hastayı ameliyat ettiğimizde hastalığın birinci-ikinci senesindeki haline getirebiliyoruz. Bu da bağımsız yaşayamayan, başkalarının yardımı ile hareket eden; yatakta dönmek, beslenmek için yardım isteyen hastanın yeniden eski bağımsız yaşamına kavuşması, çoğunun mesleğine geri dönmesi anlamına geliyor. Eski milli yüzücülerimizden Mehmet Çetin Canbolat, 12 yıldır Parkinson ile mücadele eden bir hastamızdı. Medikal tedaviden yeterli yanıt alamadığımız noktada beyin pili tedavisi için uygun bir hasta olup olmadığını araştırdık. Uygunluğu tespit edildikten sonra beyin pili ameliyatını gerçekleştirdik. Operasyon sonrası hastalarımız yüzebilir, bisiklete binebilir, çok sert olmayan kafa travmasına neden olamayacak tenis bilardo gibi her türlü sportif faaliyeti sürdürebilirler".