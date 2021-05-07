Kolan Hastanesi hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor

Silivri Kolan Hastanesi Başhekimi Bener Mansuroğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.;

“Göz hastalıkları kliniğinde Doçent Doktor Özkan Sever’in Silivri Kolan hastanesine gelmesiyle yardımcı Doç. Dr. Mehmet Dokuyucu’nun yönetiminde göz hastalıklarında vitrektomi ve retina ameliyatları dahil tüm operasyonların yapılmaya başlanması ile Silivri ilçesiyle birlikte Trakya’nın en kapsamlı göz merkezi olduğunu,

Genel Cerrahi Kliniğinde Prof. Dr. Cengizhan Yigitler'in Silivri Kolan hastanesine göreve başlamasıyla tüm onkolojik cerrahiler dahil olmak üzere genel cerrahi branşı ile alakalı bütün ameliyatların ilçemizde yapılabiliyor olması sonucu Silivri ve Trakya bölgesinin cerrahi merkezi oldu. Ayni şekilde yurtdışından Silivri’mize Prof. Dr. Cengizhan Yiğitler ve Yard. Doc. Dr. Hasan Akbulut’un cerrahi Kliniğine hasta akışı yoğunluğu başladı.

Nöroloji uzmanı Uzm. Dr. Süreyya ATAUS Silivri KOLAN hastanesinde göreve başlamasıyla hastanemizde EEG ve EMG tetkikleri ile Parkinson hastalıkları, epilepsi ve bilin bozuklukları, perifer sinir hastalıkları, Alzheimer hastalıkları ve demans, beyin ve damar hastalıkları, kas hastalıkları, uyku bozuklukları, baş dönmesi gibi tanı ve tedaviler nöroloji kliniğimizde yapılmaya başlandı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İzzat Musayev hastanemizde göreve başlaması ile birlikte kadın doğum kliniğimizde üç kadın doğum uzmanıyla hizmet vermeye devam ediyoruz.

Kadın hastalıkları ve doğum kliniğimizde ; Normal ve Riskli gebe takibi , Normal, Sezaryen ve Epidural doğum, İnfertilite , Histereskopik operasyonlar, Laparoskopik ( kapalı ) , açık jinekolojik operasyonlar, Genital Estetik, İdrar Kaçırma Yapılmaktadır. “

Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2021, 16:57