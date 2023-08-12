Sağlıklı yaşlanmanın sırlarını öğreniyorlar

Kocaeli’de yaşlanmış vatandaşların sosyal hayattan kopmadan keyifli vakit geçirebilecekleri, aktif ve mutlu yaş almalarını sağlamak amacıyla program düzenlendi. Etkinliğe katılan vatandaşlar hem kaynaşma imkanı buluyor hem de sağlıklı yaşlanmanın sırlarını öğreniyor.

İleri yaşa bağlı olarak yaşlılarda bir takım fizyolojik değişiklikler meydana geliyor. Bu değişiklikler bireyin günlük yaşamını, çalışma hayatını ve çevresi ile olan iletişimini etkiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü yaş almış vatandaşlara akademisyenlerin sunumu ile söyleşiler, ileri yaş egzersizleri, sağlıklı yaş alma ve sosyokültürel faaliyetler gerçekleştiriyor. Bu faaliyetlerden biri olan "Hayatın İçindeyim Projesi" Sağlıklı Yaşam Kulübü içerisinde ileri yaş egzersizi ve sağlıklı yaş alma eğitimleri veriliyor. İzmit Sekapark ve Darıca Millet Bahçesinde gerçekleşen program dört hafta sürecek. Programda fizyoterapist ile diyetisyen eşliğinde vücut-duruş taraması, eğitim, egzersiz, sağlıklı beslenme önerileri zeka, strateji oyunu olan mangala ve bulmaca türünden oyunlar sanatsal atölye çalışmaları yapılıyor.

İleri yaş egzersizlerine katılım sağlayan İrfan Günay, "Programla yağlarımız eriyor. Ölçümler yapıldı ve sonuçların normal olduğunu söylediler. Bu beni çok mutlu etti. 74 yaşına geldim. Egzersizin yanında burada eğitim de alıyoruz ufkumuz gelişiyor. Egzersizleri öğreniyoruz ve eve gidince aynısı yapıyorum. Çok mutlu oluyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine göstermiş oldukları program için çok teşekkür ederim" dedi.