Şair Maruf Özülkü'nün yeni şiir kitabı 'İşküzar' okuyucuyla buluştu

Şair Maruf Özülkü’nün okuyucuyla buluşan yeni şiir kitabı İşküzar hem seçme şiirlerinden oluşuyor hem de "şiir nedir" ve "şair necidir" sorusunu gündemde tutuyor.

Şair Maruf Özülkü’nün seçme şiirlerinden oluşan yeni kitabı İşgüzar Yafes Yayınları arasında çıktı.

Kitabın giriş bölümünde "Birkaç söz" başlığı altında şiir anlayışını dile getiren Maruf Özülkü, "Şair dediğin işgüzar adamdır" cümlesiyle başlıyor. Ardından ekliyor; "Olup biteni okuma, anlama ve anlatmayı kendine iş sayar. Bir şey demezse çok şeyin eksik kalacağını da zannedebilir.

“İşgüzar” Türkçe’nin efsunlu kelimelerinden biridir. Türk Dil Kurumu işgüzar kelimesini iki şekilde tarif eder:

“Gereği yokken genellikle kendini göstermek için işe karışan (kimse), “Eli işe yatkın becerikli.”

Kamustan anlaşılacağı üzere “işgüzar”lık çok gerekli anlamlı olduğu kadar, kendini kanıtlama arzusunun bir yansıması olarak da ortaya çıkabilir."

Burada "şiir olmazsa ne olur" sorusunu soran Maruf Özülkü, buna cevaplar yetiştirmeye çalışıyor.