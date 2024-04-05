Salih Sarıkaya: 'Altay eski günlerine dönecek'

Altaylı futbolcu Salih Sarıkaya, siyah-beyazlıların köklü ve büyük bir camia olduğunu belirterek, en kısa süre eski günlerine döndüreceklerini söyledi.

Salih Sarıkaya: 'Altay eski günlerine dönecek'
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Altaylı futbolcu Salih Sarıkaya, siyah-beyazlıların köklü ve büyük bir camia olduğunu belirterek, en kısa süre eski günlerine döndüreceklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay’da forma giyen 26 yaşındaki futbolcu Salih Sarıkaya, bulundukları durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların köklü ve büyük camia olduğunu ifade eden Sarıkaya, "Bulunduğumuz durum gerçekten çok zor. Ancak bu zor günler elbet geride kalacak. Büyük Altay taraftarı buna emin olabilir. Altay Kulübü her zaman zorlukların üstesinden gelmiş bir camia. En kısa zaman içinde bulunduğumuz zor durumun üstesinden geleceğiz ve Altay eski günlerine dönecektir" diye konuştu.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Salih Sarıkaya, Altay ile bu sezon 27 lig maçında görev aldı.