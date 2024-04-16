Şampiyonlar Ligi heyecanı Exxen TV ile TV+'ta
TV+, Exxen TV iş birliğiyle Avrupa'nın en iyi takımlarının maçlarını spor tutkunlarıyla buluşturuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları, bu akşam ve çarşamba günü ek bir ücret ödenmeden TV+'ta izlenebilecek.
TV+, Exxen TV iş birliğiyle Avrupa’nın en iyi takımlarının maçlarını spor tutkunlarıyla buluşturuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final rövanş maçları, bu akşam ve çarşamba günü ek bir ücret ödenmeden TV+’ta izlenebilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde nefeslerin tutulduğu çeyrek final rövanş maçları Exxen TV aracılığıyla Premium TV+ kullanıcılarıyla buluşuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselecek takımları belirleyecek maçlarda bu akşam, 16 Nisan Salı günü saat 22.00’de Barcelona- Paris Saint-Germain karşı karşıya gelirken, 17 Nisan Çarşamba günü saat 22.00’de Manchester City- Real Madrid yarı final için mücadele edecek.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçlarında da heyecan dorukta. 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00’de AS Roma- AC Milan mücadelesi futbol tutkunlarını bekliyor. Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçlarında da Fiorentina-Victoria Plzen, 18 Nisan Perşembe günü saat 19.45’te karşı karşıya gelecek.
TV+ Canlı Yayınları
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Rövanş
16.04.2024
22.00 Barcelona - Paris Saint-Germain
17.04.2024
22.00 Manchester City- Real Madrid
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Rövanş
18.04.2024
22.00 AS Roma- AC Milan
Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Rövanş
18.04.2024
19.45 Fiorentina-Victoria Plzen