Sanayi sitesinde seyir halinde olan kamyonet alev aldı

Başakşehir'de sanayi sitesi içerisinde seyir halinde olan kamyonetin kasa kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan kamyonete çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Sanayi sitesinde seyir halinde olan kamyonet alev aldı
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sina pırlanta
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Başakşehir’de sanayi sitesi içerisinde seyir halinde olan kamyonetin kasa kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan kamyonete çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Yangın, bugün saat 12.00 sıralarında Başakşehir de bulunan Bağcılar - Güngören sanayi sitesinde çıktı. Site içerisinde seyir halinde olan kamyonetin kasa kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kamyonetin kasa kısmını hızla sararken ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.