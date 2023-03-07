Lise öğrencileri depremzedeler üşümesin diye gece gündüz soba üretiyor

Sakarya’da gönüllü öğretmen ve öğrenciler, asrın felaketi olan deprem bölgesine soba üreterek afetzedelerin çadırlarını ısıtıyor. Durmaksızın deprem bölgesi için soba ürettiklerini aktaran metal bölümü öğrencisi Ahmet Efe Çalışkan, “Depremzedeleri düşündüğümüz zaman yorulma kavramı bizde olmuyor, kimse yorulmuyor. Gece 00.00 olsa bile yorulmuyoruz, çünkü yorgunluk onları düşündüğümüz zaman geçiyor” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerin ardından ülke genelinde başlatılan yardım seferberliği sürüyor. Bu çerçevede Sakarya’da mesleki ve teknik liselerin gönüllü öğretmen ile öğrencileri, depremlerden etkilenenler için harekete geçti. Okulların atölyelerinde hayırsever vatandaşların destekleriyle sıfırdan imal edilen sobalar, AFAD koordinesinde deprem bölgesine gönderiliyor. Depremin sekizinci gününden itibaren çalışmalara başladıklarını aktaran Borsa İstanbul Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Öğretmeni Avni Akyel, yaklaşık 600 sobanın atölyede üreterek deprem bölgesine gönderdiklerini ve üretmeye durmaksızın devam ettiklerini söyledi.

“Mesai kavramı bizde yok”

Borsa İstanbul Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Öğretmeni Avni Akyel, “Deprem bölgesi için soba imalatı gerçekleştirmekteyiz. Günlük 50 ile 100 arasında soba imalatımız oluyor. Gönüllü öğretmen ve öğrencilerimizle çalışıyoruz. Erenler ve Sapanca mesleki eğitim liselerinden öğretmen arkadaşlarımız buraya gelerek gönüllü olarak çalışıyor. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz yoruluncaya kadar çalışıyorlar, mesai kavramı bizde yok. Depremin sekizinci gününden itibaren bir karar aldık, sobalarımızı yapmaya başladık ve çalışmalarımız durmaksızın devam ediyor. Soba malzemeleri hayırseverlerin desteğiyle kesimi ve bükümü gerçekleştikten sonra bize geliyor. Burada da öğrencilerimiz istasyon istasyon görevlendirmeler yaparak parçaları tamamlıyor. Öğrencilerimiz metal teknolojileri bölümünde okudukları için onlarda mesleki olarak bir öğrenim gerçekleştirmiş oluyor. Küllük, ayak, gövde toplama bölümü olarak montaj hatlarımız var. Bunlar bir araya gelip ve içerisinde de çadırlarda yanmaların oluşmaması için metal plakalar ve maşa koyarak gönderimini sağlıyoruz. Sakarya’daki vatandaşlarımız depremde daha önce çok büyük etkileşim yaşadıkları için burada çalışmalar ekstra olarak daha fazla oluyor. Çünkü aynı durumu bizlerde yaşadık, barak ve çadırlarda kaldık. Bu sebeple öğrencilerimiz burada gönüllü çalışmak için geliyor” dedi.

“Depremzedeleri düşündüğümüz zaman yorulma kavramı bizde olmuyor”

Metal bölümünde okuyan son sınıf öğrencisi Ahmet Efe Çalışkan, “Depremin olduğu ilk günden beri haberlerde bölgeyi takip ettik ve enkaz altındaki vatandaşları gördük çok üzüldük. Sonra öğretmenlerimizle anlaşmalı olarak bu projeye başladık. Gece 22.00’lara kadar çalıştığımız oldu hızlı yapalım, yetiştirelim diye günde 100’den fazla üretim yapmaya çalıştık. Burada depremzedeleri düşündüğümüz zaman yorulma kavramı bizde olmuyor, kimse yorulmuyor. Gece 00.00 olsa bile yorulmuyoruz, çünkü yorgunluk onları düşündüğümüz zaman geçiyor, içimizde ukde dahi kalmıyor” derken lise son sınıf öğrencisi Nizamettin Cumhur Yılmaz, “Her gün bir fazla yapmanın peşindeyiz oradaki arkadaşlarımız ve aileler üşümesin diye ve gecelere kadar mesai yapıyoruz. Ayrıca biz staj yapıyoruz sabah 08.00’da 18.00’a kadar sonrasında da buraya gelerek gece saatlerine kadar çalışıyoruz ki bir fazla olsun. Elimizden geleni yapıyoruz, oradakiler bir nebzede olsa üşümesin diye elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.