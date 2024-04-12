Şehirlerarası hırsızlık 'pes' dedirtti

Hırsızlık yapmak için Eskişehir'den Bursa'ya gelen 2 şüpheli kadın polisin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

Şehirlerarası hırsızlık 'pes' dedirtti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan

Hırsızlık yapmak için Eskişehir’den Bursa’ya gelen 2 şüpheli kadın polisin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğukkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. evine girdiğinde dağınık olduğunu ve bir miktar bıraktığı ziynet eşyalarının yerinde olmadığını gördü. Ev sahibinin başvurusuyla Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarında yapılan inceleme sonucu şüphelilerin 37 suç kaydı bulunan Esra A. (25) ve Emine D. (20) olduğu belirlendi.

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Hırsızlık yaptıktan sonra kendilerini bekleyen araca binerek uzaklaşıyorlar

Hırsızlık yapan şüphelilerin daha önceden belirledikleri yere giderek kendilerini bekleyen hafif ticari araca binerek bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.

Yapılan takip sonrası şüphelilerin hırsızlıktan yaklaşık 2 gün sonra yine merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi’ne geldiklerini kaydedildi. Bursa’ya girdikleri gibi polis tarafından takibe alınan 2 şüpheli kadın Alemdar Mahallesi’nde yine hırsızlık için bir eve girmek üzereyken kısa sürede kıskıvrak yakalandı.

Sorgusu tamamlanan iki kadın hırsız adliyeye sevk edildi.