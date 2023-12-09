Serdivan Çocuk Akademisi kaldığı yerden devam ediyor

Serdivan Çocuk Akademisi’nde üç haftalık aranın ardından atölyeler kaldığı yerden devam ediyor.

11 Aralık - 13 Ocak Tarihleri arasında beş haftalık çocuk akademisi programı başlıyor. Her hafta Pazartesi günü saat 10:00’da fikirvesanat.org adresinden online kayıt olarak atölye seçimleri yapılabilecek. Her öğrenci bir hafta içerisinde maksimum iki farklı atölye tercihi yapabilecek. 3-12 yaş grubu tüm öğrenciler için atölye çalışmaları; neşeli bilim atölyesi, ebru atölyesi, sanat atölyesi, ebeveyn-çocuk rehberlik atölyesi, karakalem atölyesi, üç boyutlu resim atölyesi, çocuklar için felsefe atölyesi, drama atölyesi, dokuma atölyesi, manzara atölyesi, denge atölyesi, puzzle atölyesi, sinema atölyesi, geri dönüşüm atölyesi gibi birbirinden farklı atölye gruplarından oluşacak.

14 Aralık 2023 Perşembe günü saat 14:15’da, 16 Aralık Cumartesi günü saat 13:15 seanslarında çocuklar atölyelerinde keyifli vakit geçirirken eş zamanlı “Çocukluk Çağında Obezite’’ konulu diyetisyen ve gastronomi uzmanı Meryem Enginler tarafından Veli-Aile seminerleri gerçekleştirilecektir. Haftalık olarak yenilenen konuları ile beş haftalık sürede birbirinden farklı konularda Veli-Aile seminerler programları veliler için sunulacağı, akademi yetkilileri tarafından ifade edildi.