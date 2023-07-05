Sıcaktan bunalanlar köprü manzaralı Boğaz'da serinledi

İstanbul’da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte serinlemek isteyen vatandaşlar soluğu Boğaz’da aldı. Arnavutköy’de denize giren vatandaşlar Boğaz ve köprü manzarası ile yazın tadını çıkardı.

İstanbul genelinde birçok plajın ücretli olması nedeniyle vatandaşlar Boğaz’da denize girerek serinlemeyi tercih ediyor. Arnavutköy sahilindeki yat limanının girişindeki alanda onlarca kişi denize girerek serinlemeye çalıştı. Vatandaşların beton iskele üzerinden denize atladığı görüntüler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile birleşince renkli manzaralar oluşturdu. Bir yanda görüntülerde köprü ve Boğaz’ın eşsiz güzelliğinde denize giren vatandaşlar bir yanda ise durakta otobüs bekleyen vatandaşlar ilginç görüntüler meydana getirdi.

“Bulduğumuz sahilleri bu şekilde değerlendiriyor”

İstanbul’da yaşayan Salih Çakır, “Boş zamanlarımda İstanbul’da ev arkadaşım ile birlikte şehrin tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Aslında her zaman Boğaz’da denize girmiyorduk, daha çok yakın plajlara gidip denize giriyorduk. Bulduğumuz sahilleri bu şekilde değerlendiriyoruz. Bugün burası bayağı kalabalık. Biz de biraz serinledik, şimdi dolaşacağız” dedi.

“Mecbur kaldığımız için buralarda denize giriyoruz”

Boğaz’da yüzmenin keyifli olduğunu ancak çevredeki vatandaşların rahatsız olduğunu ifade eden İshak Yağcı, “İstanbul Boğaz’ında çok sık denize girmezdim ancak açık plaj neredeyse kalmadığı için buralarda girmek zorunda kalıyoruz. Ben de çok doğru bulmuyorum buralarda denize girilmesini. Çünkü vatandaşlar için güzel bir görüntü değil. Mecbur kaldığımız için buralarda denize giriyoruz” diye konuştu.