Şiir kitabı bağış için basıldı

Bozüyük Güneşspor Kadın Kolları Başkanı Burçin Köroğlu, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak adına Kulüp Başkanı Ümit Kök’ün çıkardığı şiir kitabından 3 ay içerisinde ilçede 750 tane satıldığını söyledi.

Köroğlu, yardım grubu olarak hem ihtiyaç sahibi ailelerine, hem de ilçeye gelen afetzede ailelere destek olmak için şiir kitabı çıkardıklarını anlattı. Başkan Burçin Köroğlu, "Bizler düzenli aralıklarla istişare toplantıları düzenleyip nereden bütçe oluşturabilir, ihtiyaç sahibi ve afetzede ailelerimizin gıda giyim eşya taleplerini daha iyi bir şekilde karşılamak adına Ümit beyin önerisiyle yıllardır yazmış olduğu şiirleri derleyip toplayıp kitap yapılıp, bu kitabın gelirinde de yardım grubuna bağışlarız demesiyle bu yola çıktık. Kadın kollarındaki arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya başladık 600 adet şiirin çıktısını alıp içinden 140 adet şiiri seçtik ve kitap haline dönüşmesini sağlamaya çalıştık. Her bir ayrıntısına özen gösterdik. Ümit bey de arka kapak resminin ilçemizden bulunan tarihi bir evin resmi olmasını istediğini ve bu şekilde ilçemizin tanıtımı açısından Bozüyük milliyetçiliği açısından önem arz edeceğini söyledi. Kapak kısmını da bu şekilde düzenledik. Ön kapak çalışması dahil her şey kadın kollarımızın çalışmasıdır. Bizler bu kapakta ilçemiz olsun ve bu kitapta herkesin duyguları olsun herkesin anıları olsun herkesin hikayeleri olsun istedik. Şiirleri de seçerken konularını bunları göz önünde bulundurarak 140 sayısına ulaşmış olduk ve kitabımıza basıma gönderdik. Kulübümüzün kafeteryasında Güneş Spor Kulübü Kadın Kolları olarak 6 Mayıs’ta kitabımızın imza gününü düzenledik. Kitabımıza yoğun ilgi oluştu. Tüm halkımıza gelenlere herkese çok teşekkür ederiz. Şimdiye kadar 750 adet kitabımızın satışı gerçekleşti. Satışlarımız imza gününden sonrada her gün içerisinde devam ediyor. Bunun yanı sıra imza günü düzenlenmesi için tekliflerde gelmeye devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu teklifleri de değerlendireceğiz. Bu kitapta birçok arkadaşımızın emeği var aslında bu kitabı hep birlikte sahiplenmiş kendi kitabımız gibi benimsemiş olduk. Güneş Spor Kulübü Başkanımız Ümit Kök’e de bu bağışı için bir teşekkür ederiz” dedi.