Silajda hasat zamanı: 4 bin 500 dekar alanda Silajlık Sorgum Projesi

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi çerçevesinde Tekirdağ genelinde 11 ilçede 4 bin 500 dekar alanda Silajlık Sorgum Projesi uygulandı.

TAKE projesi çerçevesinde yüzde 75 hibeli yürütülen Silajlık Sorgum Üretimin Yaygınlaştırılması Projesi’nde hayvan beslemenin olmazsa olmazı silaj yemleri hayvanlar tarafından iştahla tüketilen, sütte yağ oranını yükselten kalitesi yüksek kaba yemlerden olarak biliniyor. Bu proje ile kurak, yarı kurak bölgelerde, sulamanın kısıtlı veya mümkün olmadığı alanlarda çok az su kullanılarak aynı verimi alabilecek kuraklığa dayanıklı sorgum bitkisini, mısıra alternatif olarak yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Hasat ile ilgili konuşan Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, “İl Müdürlüğümüz tarafından TAKE projesi kapsamında yüzde 75 hibeli yürütülen Silajlık Sorgum Üretimin Yaygınlaştırılması Projesi’nin çiftçi koşullarında sonuçlarını görmek, sorgum bitkisini üreticilerimize tanıtmak için bir araya geldik, sizlerin de bildiği gibi iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini son 3 yıldır çok yoğun olarak yaşadık-yaşıyoruz. Ancak kuraklıkla ilgili mücadele etmemiz gerekiyor, tarımda yeni yöntemlerle, yeni tekniklerle, kuraklığa dayanıklı yeni çeşitlerle ve dayanıklı türlerle yolumuza devam etmek, üretim yapmak zorundayız. Hayvan beslemenin olmazsa olmazı silajdır. Silaj yemleri hayvanlar tarafından iştahla tüketilen, sütte yağ oranını yükselten kalitesi yüksek kaba yemlerimizdendir. Bu yıl kuraklıkla mücadele için silajlık diğer yemlere göre daha az su tüken sorgum bitkisini sizlere tanıtmak, hayvan yetiştiricimizin kullanımına sunmak istedik. Bu proje ile kurak, yarı kurak bölgelerde, sulamanın kısıtlı veya mümkün olmadığı alanlarda çok az su kullanılarak aynı verimi alabileceğiniz kuraklığa dayanıklı bu sorgum bitkisini, mısıra alternatif olarak yetiştirilmesini istedik. Yani biz suyumuzu idareli kullanmak, artan suyu başka ürünlerde kullanmak istiyoruz. Su bizim en öncelikli konularımız arasındadır. Hayvan yetiştiricilerimizin silajlık sorgum ekilişlerini önemsemeleri ve ekonomik anlamda yem üretimlerine destek olmak istiyoruz, Öyle görülüyor ki bu yıl sorgum ekenlerden olumsuz bir eleştiri almadık ve verimlerden gayet memnun olduklarını görüyoruz, şimdiden bereketli olsun” dedi.