Şile'de okullar tatil edildi

İstanbul'dun Şile ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime yarın için ara verildi.

Şile'de okullar tatil edildi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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İstanbul’dun Şile ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime yarın için ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle, 20 Kasım Pazartesi günü Şile ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar tatil ilan edildi. İlçedeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli veya kronik hastalığı bulunan personel de yarın idari izinli kabul edilecek.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman