Nilüfer Belediye FSK rakibini 4 golle mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup 6. hafta maçında Karasuspor’u ağırlayan Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü (FSK), rakibini 4-0 yenerek altıncı maçından da galibiyetle ayrıldı ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü, ligin altıncı haftasındaki maçta rakibi Karasuspor’u yaklaşık bin 200 taraftarı önünde ağırladı. Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu’nda oynanan maçı, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Nilüfer Belediye FSK Başkanı Tamer İşler de tribünden izledi. Yoğun yağmur yağışı altında geçen mücadelede Nilüferli futbolcular, aradığı golü 15. dakikada takım kaptanı Aykut Akgün’ün ayağından buldu. İlk yarıda başka gol olmayınca Nilüfer Belediye FSK, soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda futbolcular birbirleri ile olduğu kadar ağırlaşan saha şartlarında mücadele ettiler. Rakibini kanat akınlarıyla bunaltan Nilüferli futbolcular, 70. dakikada Cüneyt Balcık, 73. dakika Sinan Yıldırım, 82. dakikada Mahmut Uçaş’ın ayağından bulduğu gollerle maçtan 4-0 galip ayrıldı.

Nilüfer Belediye FSK aldığı bu sonuçla galibiyet serisini sürdürdü. Pablo Martin Batalla yönetiminde çıktığı 6 maçın tamamını kazanarak puanını 18’e yükselten Nilüfer Belediye FSK, rakip fileleri 23 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 1 gol gördü.