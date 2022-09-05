Silivri Cezaevi'nin adı 'Marmara' oldu

İstanbul Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın başvurusunu değerlendiren Adalet Bakanlığı, Silivri Cezaevi'nin adının Marmara Cezaevi olarak değiştirilmesini kararlaştırdı.

Silivri Cezaevi'nin adı 'Marmara' oldu
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İstanbul Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçenin itibarına zarar verdiği gerekçesiyle Silivri Cezaevi'nin adının değiştirilmesi için cuma günü Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

Yılmaz, dilekçesinde "Silivri denilince insanların aklına cezaevi geliyor. Bu da ilçemizin gelişmesini negatif yönde etkiliyor" ifadelerini kullandı.

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Başvuruyu değerlendiren Bakanlık, bu ismin Marmara Cezaevi olarak değiştirilmesini kararlaştırdı.  Kaynak:Türkiye Gazetesi