Silivri'de karla mücadele toplantısı yapıldı

Silivri Belediyesi İlçe Afet ve Koordinasyon Merkezinde, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan başkanlığında kış mevsiminde alınacak tedbirlerle ilgili ‘Karla Mücadele Toplantısı’ yapıldı. Toplantı kapsamında Afet Koordinasyon Merkezi Müdürü Uğur Tozlu, kış mevsiminde yoğun yağış sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak önlemler ve yapılan hazırlıklara ilgili bilgilendirme sunumu yaptı. Silivri’de yaşayan vatandaşların kış mevsiminde herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına ulaşım, gıda ve sağlık gibi kritik konular başta olmak üzere alınması gereken tedbirler ve görev alacak kurumların iş planı detaylı bir şekilde sıralandı. Yapılan değerlendirmeler ve çalışmalarla birlikte olası afetlerde Silivri’nin zayıf ve güçlü yönleri, müdahaleleri tehdit eden unsurlar ve oluşturulabilecek müdahale fırsatları konuları değerlendirildi.

Karla Mücadele Toplantısına; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Solak, Silivri Belediyesi Afet İşleri Müdürü Uğur Tozlu, Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü, Silivri İlçe Müftülüğü, Silivri İlçe Nüfus Müdürlüğü, Silivri Sosyal Hizmetler Bürosu, Silivri İtfaiye Grup Amirliği, Silivri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Silivri Mal Müdürlüğü, Silivri Vergi Dairesi Müdürlüğü, Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Silivri Tapu Müdürlüğü, Silivri Kızılay Şubesi, Silivri İlçe Sağlık Müdürlüğü, Silivri Liman Başkanlığı, Silivri PTT Müdürlüğü ve Silivri Orman İşletme Şefliği gibi resmi kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

TOĞAN: “KIŞ MEVSİMİNDE YAŞANABİLECEK OLUMSUZLUKLARI ENGELLEMEK İÇİN TOPLANDIK”

Toplantıda bir konuşma yapan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Kış mevsiminde alınacak tedbirler ile ilgili bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Yavaş yavaş havanın soğuduğunu, yağmurların biraz daha fazlalaştığını, dolayısıyla sürecin kışa doğru evrildiğini somut belirtilerle görüyoruz. Bu anlamda kış gelmeden, kışın getireceği olumlu yanlar dışında, hayatı zorlaştırabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve onunla ilgili gerektir tedbirleri zamanında almak anlamında bu toplantıyı gerçekleştirmekteyiz. Aniden bastıran yağmurlar ve iklim değişikliği vesilesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) ve ilçe belediyelerinin özellikle dere yataklarındaki vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlaması hususu çok önemli. Bu anlamda yağmur suyu ve atık su kanallarının ayrıştırılmasına yönelik çalışmaların ivedilikle yapılması gerekiyor. Yağmur suyunun kanalizasyon hattına bağlandığı yerlerde sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu iki hattın birbirinden ayrı olması gerekiyor. Çok fazla yağmur yağdığı zaman kanalizasyon şebekeleri bunu kaldıramıyor. Kaldıramayınca da geriye vuruyor ve hem insan sağlığı açısından hem de iş yerlerini veya konutları sel basması gibi bir olumsuz sonuç ortaya çıkıyor. Yine dere yataklarında insan sağlığı açısından risk taşıyan yerlerle ilgili oluşabilecek sel riskine karşı gerekli tedbirlerin alınması hususu Valiliğimiz tarafından hatırlatılıyor.” dedi.