Silivri'de kıvırcık fidesi dağıtımı yapıldı

Gümüşyaka’da törene; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, Silivri Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı İskender Kuloğlu, Silivri Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Turgay Sakarya, Selimpaşa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Özgür, İBB Tarım Komisyonu Başkanı Sami Barlas, Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eren ve Mahalle Muhtarları, Siyasi Parti Temsilcileri ile Çiftçiler katıldı.

Proje kapsamında 250.500 adet kıvırcık fidesi dağıtıldı.

“İstanbul İçin Kışlık Sebze" projesi kapsamında Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Beykoz, Büyükçekmece, Çatalca, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Şile olmak üzere toplamda 11 ilçede 277 dekar alanda dikilmek üzere Maritima, Kanaryole, Caipira, Melina ve Sürpriz çeşitlerinin olduğu 1.127.070 adet kıvırcık fidesi dağıtımı planlanmış olup çoğu ilçede dağıtım yapıldı.