Silivri’nin iki yakasını birleştirecek çalışmalar başlıyor

Silivri tarihinin en büyük projesi olarak nitelendirilen ve kentin iki yakasını bir araya getirecek olan Viyadükle Geçiş ve Otogar Kavşak Düzenleme Projesi’nin başlangıcına sayılı günler kaldı. Çalışmalar öncesinde Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak ve teknik heyeti ile birlikte çalışmaların başlayacağı alanda incelemeler yaptı. Bölgede keşif yapan Başkan Yılmaz ve Çolak, Belediye ve Karayolları ekiplerinin koordinasyonunu yerinde değerlendirdi. Çalışmalar esnasındaki trafik akışını ele alan ekipler, yoğunluğu en az seviyede tutmaya yönelik çözümler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

“TEMELLERİNİ ATACAĞIMIZ GÜNÜ SAYIYORUZ”

Proje ile ilgili bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Silivri’nin trafik çilesi bitiyor ve kentin iki yakası Allah’a çok şükür ki bir araya geliyor. Projenin temellerini inşallah çok kısa süre sonra atacağız. Hem D-100 karayolu hem de yan yollardaki sıkışıklık, yani insanların kuzeyden güneye, güneyden kuzeye geçerken çektikleri çile son bulacak. Projemiz onaylandı. Artık temelini atacağımız günü sayıyoruz. Bugün de Karayolları 1. Bölge Müdürümüz Turgay Bey bizi ziyaret ettiler. Bölgede keşifler yaptık. Çalışmalar esnasında vatandaşlarımızın trafik çilesi çekmemeleri için yan yollarda ne gibi önlemler alabiliriz onun üzerine fikir alışverişi yaptık. 40 kilometrelik projede Silivri merkezdeki Devlet Hastanesi ayağının yaklaşık 4 ila 6 ay içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Silivri’mizdeki vatandaşlarımızın bu süre zarfında yaşayacakları trafik sıkışıklığı ve benzeri sıkıntılarda bizleri anlayışla karşılayacaklarını umuyoruz. Projeye katkılarından dolayı Karayolları 1. Bölge Müdürümüze, Karayolları Genel Müdürümüze, Ulaştırma Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Silivri’mize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.