Silivri'nin İlk Olimpik Yüzme Deneyimi

Çeşitli yaş gruplarındaki yarışmalarda; Nil Uygur (Silivri Mektebim Koleji), Poyraz Can (Silivri Mektebim Koleji), Bella Tunalı (Silivri Mektebim Koleji), Nehir Aşıkoğlu (Fen Bilimleri Lisesi), Ada Ay (Piri Mehmet Paşa İlkokulu) ve Baybars Tiryaki (Çağrıbey Ortaokulu) isimli öğrenciler kulaç attı.

Silivri Mektebim Koleji öğrencisi Nil Uygur 50 metre serbest yüzmede ve yine aynı okuldan Bella Tunalı 50 metre sırt üstü yüzmede serilerinin birincileri olarak madalya alırken, takım olarak ilk kez yaşanan olimpik deneyim, öğrenciler için son derece önemli bir kazanım oldu.

Antrenörler Eralp Çelik ve Zekiye Yavuz, öğrencilerinin kısa sürede bu aşamaya geldiklerini ve daha yoğun çalışmalarla çok daha iyi sonuçlar alınabileceğini belirterek “Bu müsabakalar, öğrencilerimizin profesyonel yüzme konusundaki ilk adımları oldu ve artık onların her biri birer yüzme sporcusu. Lisanslarını alıp Federasyon kayıtlarına girdiler ve bundan sonraki yarışmalarda daha deneyimli olacaklar” şeklinde konuştu.

Silivri’de Belediye tesislerinin dışında çalışabildikleri tek havuzun Silivri Mektebim Koleji Yüzme Havuzu olduğunu belirten Silivri Yüzme Kulübü antrenörleri, yeni kursiyer öğrencilerini de elde edilen bu başarıdan sonra daha büyük bir heyecanla beklediklerini belirtti.

