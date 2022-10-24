ODAK, sporda da şampiyon
Özel Odak Okulları sporcuları, sporda da başarılarını perçinleyen dereceler almaya devam ediyor.
Odak okulları öğrencisi Zeynep Su Polat, İstanbul Golf kulübü Ford golf Turnuvası’nda, minik kızlarda kategorisi birincisi,
Cemre Naz Arslan, Yıldız kızlar karate şampiyonasında Yıldız kızlar karate şampiyonu 2.’si, Bursa iller arası karate şampiyonası 3.’sü,
Duru Yıldız da Türkiye golf federasyonu yıldızlar şampiyonasında Genç Kızlar Kategorisinde Türkiye 1.si oldu.
Özel Odak Okulları Genel Müdürü Gülgün Narinç ve Kurumsal İletişim Müdürü Ayça Erkmen, öğrencileri tebrik ederek başarıların devamını diledi.