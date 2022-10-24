ODAK, sporda da şampiyon

Özel Odak Okulları sporcuları, sporda da başarılarını perçinleyen dereceler almaya devam ediyor.

ODAK, sporda da şampiyon
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Odak okulları öğrencisi Zeynep Su Polat, İstanbul Golf kulübü Ford golf Turnuvası’nda, minik kızlarda kategorisi birincisi,
Cemre Naz Arslan, Yıldız kızlar karate şampiyonasında Yıldız kızlar karate şampiyonu 2.’si, Bursa iller arası karate şampiyonası 3.’sü,
Duru Yıldız da Türkiye golf federasyonu yıldızlar şampiyonasında Genç Kızlar Kategorisinde Türkiye 1.si oldu.
Özel Odak Okulları Genel Müdürü Gülgün Narinç ve Kurumsal İletişim Müdürü Ayça Erkmen, öğrencileri tebrik ederek başarıların devamını diledi.

ODAK, sporda da şampiyon
ODAK, sporda da şampiyon
ODAK, sporda da şampiyon