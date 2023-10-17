Silivri Polisi 10bin GBT yaptı 32 aranan şahıs yakaladı

Silivri Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, 9-15 Ekim tarihleri arasında yapmış olduğu uygulamalarda 32 aranan şahıs yakaladı.

Silivri Polisi 10bin GBT yaptı 32 aranan şahıs yakaladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Yapılan açıklamada Silivri Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 9-15 Ekim tarihleri arasında yapmış olduğu uygulamalarda 10833 GBT sorgusu ve 1802 araç kontrolünde 32 aranan şahıs yakalarken, 8 gözaltı,54 yoklama kaçağı ve 2 ruhsatsız silah yakaladı.
Silivri Polisi 10bin GBT yaptı 32 aranan şahıs yakaladı