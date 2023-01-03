Silivrili vatandaşlara 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi
Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gençleri uyuşturucu madde kullanımına karşı korumak ve ebeveynleri bu konuda bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirilen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi çerçevesinde seminer verecek.
Seminerde, uyuşturucu kullanımı ve zararları hakkında vatandaşlara narkotik polisi tarafından bilgiler aktarılacak. Silivri Kaymakamlığı koordinesinde 5 Ocak 2023 Perşembe günü saat 10:30’da Mega Saray Düğün Salonunda yapılacak olan ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi çerçevesinde vatandaşlara seminer verilecek. Programa tüm anne ve anne adayları davet edildi.