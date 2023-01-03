Silivrili vatandaşlara 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi

Seminerde, uyuşturucu kullanımı ve zararları hakkında vatandaşlara narkotik polisi tarafından bilgiler aktarılacak. Silivri Kaymakamlığı koordinesinde 5 Ocak 2023 Perşembe günü saat 10:30’da Mega Saray Düğün Salonunda yapılacak olan ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi çerçevesinde vatandaşlara seminer verilecek. Programa tüm anne ve anne adayları davet edildi.

