Silivrispor Kadircan'la kanatlanacak
Ara transfer döneminde takıma takviye yapan Silivrispor, Kırklarelispor oyuncusu Kadircan Bilikli ile anlaşma sağladı.
Teknik patron Özgür Ergün’ün direktifleri doğrultusunda yapılan çalışmalar neticesinde eksilen kanat oyuncu açığını genç oyuncu Kadircan Bilikli ile kapatacak. Beşiktaş altyapısında yetişen ve lig başında TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklareli takımı ile anlaşan genç oyuncu Kadircan Bilikli ile 1,5 yıllık anlaşma imzalandı. Takım Genel Kaptanı Doğan Özkoç ve Kulüp İdari menajeri Ekrem Kavak ile birlikte genç oyuncuya imza Antalya kampında attırıldı.