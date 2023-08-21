Sincan'da çocuklar mahalle şenlikleriyle neşelendi

Çocukların yaz tatilinde doyasıya eğlenebilmesi için Mahalle Şenlikleri organize eden Sincan Belediyesi, çocukları sevindirdi.

Sincan Belediyesi tarafından birincisi Kent Meydanı’nda düzenlenen Mahalle şenlikleri Yenikent, Pınarbaşı, Gaziosmanpaşa, Osmanlı, Plevne, Mevlana ve Menderes mahalleleriyle devam etti.

Yüzlerce çocuk Cuma günü Plevne Mahallesi Pazar Alanı, Cumartesi Mevlana Mahallesi Pazar Alanı, Pazar günü ise Menderes Mahallesi Pazar alanında bir araya geldi. Sahne gösterileri ile eğlenen çocuklar, alanda bulunan şişme oyun parklarında doyasıya oynadı. Palyaçolar yüzlerini boyadı, dans ederek keyifli anlar yaşadılar. Şenlik boyunca pamuk şeker ve patlamış mısır ikramlarıyla damakları şenlenen çocukların neşesine aileler ortak oldu.

Başkan Ercan mahalle şenliklerinde çocukları yalnız bırakmadı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan çocukları bir an olsun yalnız bırakmadı. Oyunlar oynadı, bol bol fotoğraf çekildi, çocukların neşesine ortak oldu.

Etkinliklerle çocukların yaz tatilini dolu dolu geçirdiklerini ifade eden aileler, memnuniyetlerini dile getirerek Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür etti.