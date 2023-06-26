Sosyal tesisler bayramda ziyaretçilerini bekliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELPAŞ sosyal tesisleri Kurban Bayramı’nda da geniş menüleri, farklı tatları ve bütçe dostu olan fiyatlarıyla 1 milyon Sakaryalıyı ağırlamayı bekliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPAŞ’ın sosyal tesisleri Kurban Bayramı’nda tüm vatandaşlara hizmet sunmaya devam edecek. Sakarya’ya özgü lezzetleri, kaliteli hizmeti ve piyasaya göre bütçe dostu olan fiyatlarıyla tüm mekânlar bayram boyunca vatandaşlara aralıksız hizmet verecek. Vatandaşların uğrak noktalarından olan Kent Park, Orman Park, Vagon Kıraathanesi, Uçak Kıraathanesi, Karaman Park, Elegant Kafe, Pamukova Esentepe Park, Şemsiyeli Park, Karasu Acarlar Longozu ve Şemsiyeli Park tesisleri Kurban Bayramı süresince tüm misafirlerini bekliyor olacak.