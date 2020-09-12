banner3088

Bu hafta başlayacak Premier Lig öncesi QNET’ten spora destek mesajı

QNET CEO’SU MALOU CALUZA, “2014 YILINDAN BERİ MANCHESTER CİTY İLE UZUN SÜREDİR DEVAM EDEN BİR ORTAKLIĞA SAHİP OLMAKTAN ONUR DUYUYORUZ. SPORU GELİŞTİRMEYE, SPORCULARI DESTEKLEMEYE VE İŞ BİRLİĞİNE DAYALI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE ODAKLANMAK İÇİN MANCHESTER CİTY İLE ORTAKLIĞIMIZI UYUM İÇERİSİNDE YÜRÜTÜYORUZ’’ VURGUSUNDA BULUNDU.

Bu hafta başlayacak Premier Lig öncesi QNET’ten spora destek mesajı

QNET CEO’su Malou Caluza, İngiltere Premier Lig’de yeni sezon öncesinde Manchester City’e başarılar diledi.

QNET CEO’su Malou Caluza, bu hafta başlayacak Premier Lig öncesi QNET’ten spora destek mesajı verdi. 2014 yılından beri Manchester City ile uzun süredir devam eden bir ortaklığa sahip olmaktan dolayı gurur duyduklarını belirten Caluza, "Sporu geliştirmeye, sporcuları desteklemeye ve iş birliğine dayalı kurumsal sosyal sorumluluk projelerine odaklanmak için Manchester City ile ortaklığımızı uyum içerisinde yürütüyoruz" diye konuştu. Caluza, "Bir takım olarak 6 yıldır bu yolda beraber olduğumuz Manchester City’ye, Premier Lig öncesi iyi şanslar diliyoruz. Birlikte daha güçlü olduğumuzu biliyoruz, bu nedenle ekibe desteğimizi sürdürmeye ve birlikte yeni başarılar elde etmeye devam edeceğiz" dedi.

"Türkiye’den de katılım oldu"

Geçen yıl Manchester City sponsorluğunu 5 yıl daha uzattıklarını hatırlatan Malou Caluza, "Manchester City ile QNET arasındaki bu harika ilişkiyi sürdürmekten çok memnunuz. Sponsorluğumuzu, sosyal sorumluluk yaklaşımımız kapsamında bir dizi yenilikçi toplum katılımı projesiyle de etkinleştirdik. Bu kapsamda, Güneydoğu Asya’daki çocuklar için bir antrenör kampı kurduk; müşterilerimiz için Etihad Stadyumu’na geziler düzenledik ve okullarda futbol takımları oluşturduk. Ayrıca, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 12 ülke arasından, düşük gelirli ailelerden gelen yetenekli çocuklarımızı iki haftalık bir futbol kampına ve İngilizce antrenörlük için Manchester’a götürdük" sözlerini ekledi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kozmetik sektörünün pandemide yaşadığı dijital...
Kozmetik sektörünün pandemide yaşadığı dijital...
  1. GENEL

banner3196

banner3552

banner3211