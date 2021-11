Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası’nın açılışı gerçekleşti

Türkiye Tenis Federasyonu’nun koordinasyonunda Batman TPAO Yerleşkesi’nde düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası’nın açılış töreni yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayelerinde Türkiye Tenis Federasyonu’nun koordinasyonunda Batman Valiliği ve Batman Belediyesi iş birliğinde Batman TPAO Yerleşkesi’nde düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası’nın açılış töreni gerçekleşti. 18 ilden 54 erkek, 28 kadın olmak üzere toplamda 82 takım, 246 sporcunun rekor katılımıyla düzenlenen şampiyonanın açılış töreni Batman Valisi Hulusi Şahin ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş’un konuşmalarıyla başladı.

Cengiz Durmuş: “Tenisin Türkiye’nin her yerinde oynanabilir bir spor olduğunu siz gençlerle gösterdik”

Şampiyonanın bu sene rekor bir sayıyla gerçekleştiğini söyleyen Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Bu imkanları bize sağlayan Valimize, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na ve değerli idarecilere teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye Tenis Federasyonu olarak amacımız olan tenisin Türkiye’nin her yerinde oynanabilir bir spor olduğunu siz gençlerle gösterdik. Yaklaşık 10 senedir birlikte büyüttüğümüz bu ligi sizlerle güzelleştirdiğimizi her geçen yıl daha da net görebiliyoruz. Sizin bu heyecanınızı illerimizde Valilerimiz, Belediye Başkanlarımız sahiplenerek enerjimizin kortlara taşınmasını sağlıyorlar” diye konuştu.

Tenisin her yerde, her zaman, herkes tarafından oynanması gerektiğini ve bu sayede dünyanın en iyi sporcusunun yetişebileceğine dikkat çeken Durmuş, “Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun destekleriyle gerçekleşen bu organizasyon tenisin her yerde oynanabilir olduğunu gösterdiğimiz projelerden biri. Artık görebiliyorum ki ilçelerde Kaymakamlarımız, illerde Valilerimiz her gün tenis kortları yapmak için bizden proje talep ediyorlar. Biz de bu anlamda sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için elimizden gelen her çabayı hiçbir zaman esirgemeden yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Sizlerle birlikte bu kortlarda olmanın onurunu gururunu yaşarken bize bu ortamı sağlayan yetkililere tekrar teşekkür ediyorum, saygılarımı arz ediyorum” diye konuştu.

Vali Hulusi Şahin: “Genç sporcular ileride ülkemizi uluslararası turnuvalarda temsil edecek”

Rekor sayıda sporcuyu Batman’da ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyduğunu belirten Batman Valisi Hulusi Şahin, “Bizler bölgesel turnuvaları ilimizde yapmaktan çok mutluyuz. Ama hedefimiz bundan çok daha ötesi. Bunlar bizim için bir kuluçka görevi görüyor. İnşallah biz ulusal ve uluslararası boyutlarda da organizasyonları yapmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Batman’ın büyük, gelişen, genç bir şehir olduğunu belirten Vali Şahin, böylesine genç bir nüfusun da her türlü spor aktivitesine ev sahipliği yapabileceğini vurguladı. Tenis sporunun Batman’da çok sevildiğine değinen Vali Şahin, şöyle devam etti:

“Bugün burada gördüğümüz genç sporcularımızdan ileride uluslararası büyük turnuvalarda belki Grand Slamlerde ay yıldızlı bayrağımızı göğsüne takarak başarılar elde edecekler. Bunun için çalışıyoruz. Gençlerimiz de sporun gerektirdiği disiplini, çalışkanlığı adanmışlığı yaparlarsa bu hedefler ulaşılmayacak hedefler değil. Ben bunu başaracağınıza tüm kalbimle inanıyorum. Tekrar tüm sporcularımıza, takımlarımıza başarılar diliyor misafirlerimize hoş geldiniz diyor hepinize saygılar sunuyorum.”

Turnuvanın açılış töreni Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş’un, Batman Valisi Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Albay İhsan Kaplan, İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Fatih Ersoy, Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başkaya, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Osman Bilgili ve Adnan Yörük, İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdülkadir Özer, TPAO Bölge Müdürü Mustafa Demir, Batman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, Batman Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Metin Gürbüz, Batman Belediye Spor Müdürü Burak Eren, Turnuva Direktörü Fırat Balkiz ve Batman Tenis İl Temsilcisi Mehmet Özer’e plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Şampiyonada kupalar sahiplerini 28 Kasım’da gerçekleşecek final mücadeleleri ile bulacak.