ING Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 82 - TOFAŞ: 79

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında TOFAŞ’ı 82-79 mağlup eden Beşiktaş, yarı finale yükseldi.
Salon: Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi
Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Serkan Emlek xx, Altuğ Köselerli xx
Beşiktaş: Şehmus Hazer xxx 20, Blackmon xx 13, Ercan Osmani xx 19, Berry xx 10, Alperen Şengün xx 10, Johnson xx 6, Furkan Haltalı x 2, Egehan Arna x 2, Mehmet Yağmur x, Hakan Sayılı x
TOFAŞ: Zubcic xx 5, Berkan Durmaz xx 8, Berk İbrahim Uğurlu x 8, Phillip xx 14, Muhsin Yaşar x 2, Purcell xx 19, Christon xx 13, Simmons xx 10
Başantrenör: Hakan Demir
1. periyot: 29-20 (Beşiktaş lehine)
Devre: 43-39 (Beşiktaş lehine)
3. periyot: 61-54 (Beşiktaş lehine)5 faulle çıkanlar: Johnson (Beşiktaş), Muhsin Yaşar, Christon, Purcell (TOFAŞ)