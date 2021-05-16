ING Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 82 - TOFAŞ: 79

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında TOFAŞ’ı 82-79 mağlup eden Beşiktaş, yarı finale yükseldi.

ING Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 82 - TOFAŞ: 79
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ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında TOFAŞ’ı 82-79 mağlup eden Beşiktaş, yarı finale yükseldi.

Salon: Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi

Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Serkan Emlek xx, Altuğ Köselerli xx

Beşiktaş: Şehmus Hazer xxx 20, Blackmon xx 13, Ercan Osmani xx 19, Berry xx 10, Alperen Şengün xx 10, Johnson xx 6, Furkan Haltalı x 2, Egehan Arna x 2, Mehmet Yağmur x, Hakan Sayılı x

Başantrenör: Ahmet Kandemir

TOFAŞ: Zubcic xx 5, Berkan Durmaz xx 8, Berk İbrahim Uğurlu x 8, Phillip xx 14, Muhsin Yaşar x 2, Purcell xx 19, Christon xx 13, Simmons xx 10

Başantrenör: Hakan Demir

1. periyot: 29-20 (Beşiktaş lehine)

Devre: 43-39 (Beşiktaş lehine)

3. periyot: 61-54 (Beşiktaş lehine)

5 faulle çıkanlar: Johnson (Beşiktaş), Muhsin Yaşar, Christon, Purcell (TOFAŞ)
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