Victor Ruiz’in ayrılmasının ardından savunmaya takviye yapmak için arayışlarına devam eden Beşiktaş, boşta olan Ivan Martic’e teklifte bulundu. Rumen ekibi Craiova’dan ayrılan İsviçreli oyuncuya 2 yıllık transfer teklifi yapan siyah-beyazlılar, futbolcuya yıllık 500 bin Euro önerdi. Southampton ve Schalke’nin de gündeminde olduğu iddia edilen oyuncu, direkt forma giyeceği bir takım arıyor. Rumen basınına açıklama yapan Martic, Beşiktaş’ın harika bir kulüp olduğunu ifade ederek, "Beiiktaş’ın ilgisi hoşuma gitti. Prestijli bir kulüpten bahsediyoruz. Burada oynamak harika olur. Şu anda beklemedeyim" ifadelerini kullandı.
Ivan Martic, Beşiktaş’a yakın
SAVUNMAYA TAKVİYE YAPMAK İÇİN ARAYIŞLARINI SÜRDÜREN BEŞİKTAŞ, CRAİOVA'DAN AYRILAN VE BOŞTA OLAN İSVİÇRELİ OYUNCU IVAN MARTİC'İ GÜNDEMİNE ALDI. SİYAH-BEYAZLILAR BU FUTBOLCUYA 500 BİN EURO'DAN 2 YILLIK TEKLİFTE BULUNDU.
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