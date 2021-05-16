Oğulcan Çağlayan: "Galatasaray gibi mücadele ettiğimiz için son derece gururluyum"

Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan, şampiyonluk için son saniyeye kadar umutlarını taşıdıklarını belirterek, "Galatasaray gibi mücadele ettiğimiz için son derece gururluyum" dedi.Galatasaray’ın 25 yaşındaki futbolcusu Oğulcan Çağlayan, sosyal medya hesabından bu sezon ile ilgili bir mesaj paylaştı. Yaşanan her şeye rağmen Galatasaray gibi mücadele ettikleri için son derece gururlu olduklarını söyleyen Çağlayan, "Sizler gibi son 90 dakikaya son saniyeye kadar umudumuzu taşıdık. Hayal kırıklığına rağmen bizi daha güçlü yapacağına inandığım duygular yaşıyorum. Tribünde olamasa da varlığını hep hissettiren Türkiye’nin ilk ve tek dört yıldızlı takımına sahip büyük Galatasaray taraftarına sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.