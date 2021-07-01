Phoenix Suns 28 yıl sonra NBA finallerinde

banner4243

NBA Batı Konferansı finalleri 6. maçında Phoenix Suns, Los Angeles Clippers’ı 130-103 mağlup ederek seride durumu 4-2’ye getirdi ve şampiyonluğa ulaştı. 28 yıl sonra NBA finallerine yükselen Phoenix’in rakibi Doğu Konferansı’ndaki Atlanta Hawks-Milwaukee Buck serisinden sonra olacak.

Phoenix Suns 28 yıl sonra NBA finallerinde
banner3909

NBA Batı Konferansı finalleri 6. maçında Phoenix Suns, Los Angeles Clippers’ı 130-103 mağlup ederek seride durumu 4-2’ye getirdi ve şampiyonluğa ulaştı. 28 yıl sonra NBA finallerine yükselen Phoenix’in rakibi Doğu Konferansı’ndaki Atlanta Hawks-Milwaukee Buck serisinden sonra olacak.

NBA Batı Konferansı finalleri 6. karşılaşmasında Phoenix Suns ile Los Angeles Clippers, Staples Center’da karşı karşıya geldi. Phoenix, Clippers’ı 130-103’lük skorla mağlup etti ve seride durumunu 4-2 yaptı. Batı Konferansı’nda şampiyonluğa ulaşan Phoenix Suns, 1993’ten sonra ilk kez NBA finallerine yükseldi.

Phoenix finaldeki rakibi Doğu Konferans finalindeki Atlanta Hawks - Milwaukee Buck serisinden sonra olacak. Doğu’daki seride durum 2-2.

Phoenix Suns’ta Chris Paul 41 sayı, 8 asist ve 4 ribaund ile oynayarak takımını sırtlarken, Devin Booker 22 sayı, 7 ribaund ve Deandre Ayton 16 sayı, 17 ribaund ile oynayarak katkıda bulundu. Los Angeles Clippers’ta ise Marcus Morris’in 26, Paul George’un da 21 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
(ÖZEL) İETT şoförü ayakkabıları çamurlu diye...
(ÖZEL) İETT şoförü ayakkabıları çamurlu diye...
  1. GENEL

banner3974

banner3552

banner4349

banner3841